Самостійна подорож до Італії: як все організувати

Прекрасна Венеція, неймовірні фарби Тоскани, затишна і сонячна Болонья, середньовічна Сієна і ренесансна Флоренція – важко уявити собі кращі місця для знайомства з Італією!

Вирішивши подорожувати по Італії самостійно, ви, звичайно, отримуєте практично безмежний простір для фантазії і можливість розробити свій маршрут подорожі. Однак при цьому треба розуміти, що і відповідальність за всі організаційні питання цілком і повністю лягає на ваші плечі. Як все зробити грамотно і комфортно?

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Пошук і бронювання готелів в Італії

Ви можете забронювати номер в готелі, апартаменти (квартиру), місце в хостелі і т.д. Причому бронювання житла, як і покупку авіаквитків, можна легко здійснити через інтернет, добре, що систем бронювання готелів безліч: booking.com, hotels.com тощо.

Як варіант, ви можете скористатися сервісом пошуку готелів (включаючи не тільки готелі, але і квартири, апарт-готелі, гостьові будинки, хостели та інші об'єкти розміщення) в розділі "Готелі". Цей сервіс дозволяє порівняти пропозиції найбільших світових систем онлайн-бронювання готелів і вибрати найкращий для вас варіант за найкращою ціною.

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Італією на авто

Самостійна подорож по Італії на авто має свої плюси і мінуси. Чи варто саме вам вибирати такий тип подорожі залежить від кількох відповідей на питання, які вам потрібно поставити самому собі: я дуже хочу бути вільним у виборі маршруту, я дуже хочу побачити звичайне життя італійців, я можу заплатити на 20-40% більше грошей (у порівнянні з подорожжю з використанням громадського транспорту) за можливість подорожувати по Італії, я готовий розв'язувати проблеми з парковками, я не хочу користуватися громадським транспортом? Якщо на всі ці питання ви відповіли "так", то дійсно, подорож на авто може перетворити ваш відпочинок на щось зовсім інше, дуже насичене приємними подіями, різноманітне, незвичайне.

Ціни на їжу в Італії 2020

Італія вважається доволі недорогою країною для відпочинку і подорожей, і тут дійсно можна бюджетно харчуватися, якщо дотримуватися розумної економії. Ось тут туристів і чекає каверза: навряд чи ви зможете втриматися від витрат на їжу в поїздці по Італії. Тільки подумайте: сири, вино, піца і паста, свіжі морепродукти, італійське морозиво і тірамісу! Бюджетний сніданок обійдеться в 3-7 євро на людину (крім того, багато готелів пропонують безкоштовний сніданок). Обід обійдеться в 5-15 євро на одного, а поїсти в недорогому ресторані Італії можна приблизно за 15 євро на людину. Обід на двох з трьох страв в ресторані середньої цінової категорії коштує від 40 до 60 євро.

Піца коштує близько 4-6 євро і вище, паста 6-8 євро, тірамісу близько 4 євро. Пиво в ресторані (0,5 л) коштує від 4,5 євро, імпортне (0,33 л) від 3 євро. Горня капучино 1-2 євро. Піца з собою в невеликих пекарнях обійдеться приблизно в 3-4 євро.

Орієнтовні ціни на їжу в магазинах Італії у 2020 році:

молоко (1 л) близько 1,30 євро;

булка хліба близько 1,20 євро;

яйця (12 шт) близько 2,80 євро;

місцевий сир (1 кг) близько 10-13 євро;

спагеті від 2,5 євро;

курячі грудки (1 кг) близько 8,40 євро;

яблука (1 кг) близько 1,75 євро;

апельсини (1 кг) близько 1,5 євро;

банани близько 1,80 євро;

томати (кг) близько 1,80 євро;

вода (1,5 л) близько 0,40 євро;

пляшка вина близько 5 євро;

місцеве пиво (0,5 л) близько 1,20 євро.

Маршрут: Венеція, Трієст, Верона, озеро Гарда

Венеція заслуговує як мінімум 4-5 днів вашого графіка. Тим паче, що Венеції зараз доводиться важко: вона одночасно не може жити без туристів, і не любить їх. Провівши досить часу у Венеції, ви можете зробити денну поїздку на поїзді в Трієст, щоб відпочити від туристичної штовханини і перевести дух.

2-3 дні варто провести у Вероні: це красиве і статне італійське місто, чия слава не обмежується історією кохання Ромео і Джульєтти. З Верони ваш шлях логічно продовжиться в північному напрямку: південну частину озера Гарда ви можете легко проігнорувати, бо краса його північної частини істотно перевершує красу частини південної. Базою для вас може стати прекрасне місто Ріва-дель-Гарда, звідки на кораблику ви зможете здійснювати денні прогулянки по всьому озеру і побачити чарівні містечка Лимон і Мальчезіне. Завершіть поїздку подорожжю в Тренто, місто, усе розписане фресками.

Як зекономити на подорожі в Італію

Замовляйте номери в готелях Італії через RoomGuru, так ви знайдете недорогі готелі, але дуже якісні Якщо збираєтеся жити в орендованій квартирі або будинку, то орендуйте їх на сервісі Airbnb Користуйтеся туристичними картами. З ними можна заощадити до 70% вартості відвідування музеїв, виставок, переміщення на громадському транспорті Якщо часто літаєте на літаках, то використання програми бонусів може трохи знизити вартість перельоту Відвідуйте пам'ятки в безкоштовні дні. У деяких музеїв і виставок є такі дні (або години), коли вхід для всіх відвідувачів безкоштовний. Про такі дні можна дізнатися на офіційних сайтах музеїв і виставок Використовуйте безкоштовні пішохідні екскурсії. У багатьох туристичних містах можна знайти такі екскурсії, які ознайомлять вас з багатьма пам'ятками безкоштовно, але доведеться багато ходити пішки

ВАЖЛИВО. Збираючись в невелике містечко або село, подбайте про те, щоб в гаманці були готівкові, в таких місцях з банкоматами може бути тяжко. Водночас, запасаючись грошима, намагайтеся знімати їх не на очах у всіх: злодюжки не дрімають, а крадіжки найчастіше трапляються саме в туристичних місцях. З тієї ж причини бажано паркувати машину на платній стоянці або хоча б в добре освітленому місці і не залишати в салоні цінних речей.

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