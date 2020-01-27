У мережі показали занедбане село в Чорнобильській зоні

У соцмережі Facebook з'явилися фото покинутого після чорнобильської катастрофи села в зоні відчуження. Знімки зроблені за допомогою дрона на великій висоті.

Світлини опублікував на своїй сторінці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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Дует майстрів фотографії, що включає Дениса Вишневського і Станіслава Гуменюка, зробив приголомшливі кадри в крайній точці заповідника, у селі Теремці. На знімках постає красивий пейзаж, ноту смутку якому додають кинуті людьми будинки.

Село Теремці розташоване в межиріччі Дніпра і Прип'яті в 23 кілометрах від Чорнобиля. З цієї частини чорнобильської зони проходить і державний кордон України та Республіки Білорусь. Село з трьох боків оточене річками Прип'ять, Дніпро і Київським водосховищем. В околицях Теремців можна побачити великі, схожі на дюни піщані пагорби. Село оточують мальовничі ландшафти: соснові ліси і заплавні луки.

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