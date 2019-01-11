Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри

  • 10
Міні-автобус став будинком на колесах - фото 1
Міні-автобус став будинком на колесах / instagram.com/modifeye

Креативний фотограф зробив з невеличкого автобуса атмосферну домівку для подорожей. Зацініть!

Знайомтесь, Натан Колантоніо (Nathan Colantonio) – фотограф з Торонто, більш відомий під псевдо Modifeye, який спеціалізується на фотоманіпуляціях. Упродовж багатьох років він мріяв зробити з автобуса щось затишне для поїздок у віддалені місця та створювати нові роботи у дорозі. І врешті у нього вдалось! Зацініть:

І ще: Volvo 360c: футуристичний безпілотний автомобіль для поїздок з комфортом

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300429

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300430

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300431

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300432

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300433

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300434

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300435

Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри - фото 300436

Джерело всіх фото: instagram.com/modifeye

Читайте також: Як виглядає дивовижний міні-готель в старому автомобілі Volkswagen Kafer

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 13.01.2018, 16:00
  • 33351
Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
  • 09 cічня, 17:30
  • 2440
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1006693
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл