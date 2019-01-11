Фотограф перетворив автобус у дім для мандрів: затишні кадри

Креативний фотограф зробив з невеличкого автобуса атмосферну домівку для подорожей. Зацініть!

Знайомтесь, Натан Колантоніо (Nathan Colantonio) – фотограф з Торонто, більш відомий під псевдо Modifeye, який спеціалізується на фотоманіпуляціях. Упродовж багатьох років він мріяв зробити з автобуса щось затишне для поїздок у віддалені місця та створювати нові роботи у дорозі. І врешті у нього вдалось! Зацініть:

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Джерело всіх фото: instagram.com/modifeye

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