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Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри

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Подорожі світом від Маннуеля Ковені - фото 1
Подорожі світом від Маннуеля Ковені / instagram.com/manucoveney

Талановитий фотограф подорожує різними країнами, показуючи особливу красу вуличних пейзажів. Світ значно красивіший і захопливіший, аніж здається. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Еммануель Ковені (Emmanuel Coveney) – цифровий художник та фотограф, який зараз мешкає та працює у канадському місті Квебек. Хлопець обожнює весь свій вільний час приділяти подорожам та поїздкам у нові міста та країни. А кадрами із мандрівок він ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього вже понад 72 тисячі підписників.

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Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332220

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332221

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332222

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332223

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332224

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332225

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332226

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332227

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332228

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332229

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332230

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332231

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332232

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332233

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332234

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332235

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332236

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332237

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332238

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332239

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332240

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332241

Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри - фото 332242

Джерело всіх фото: instagram.com/manucoveney

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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