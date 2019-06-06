Вуличні фото світу, які надихають на мандри: захопливі кадри

Талановитий фотограф подорожує різними країнами, показуючи особливу красу вуличних пейзажів. Світ значно красивіший і захопливіший, аніж здається. Насолоджуйтесь!

Знайомтесь, Еммануель Ковені (Emmanuel Coveney) – цифровий художник та фотограф, який зараз мешкає та працює у канадському місті Квебек. Хлопець обожнює весь свій вільний час приділяти подорожам та поїздкам у нові міста та країни. А кадрами із мандрівок він ділиться на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у нього вже понад 72 тисячі підписників.

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Джерело всіх фото: instagram.com/manucoveney

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