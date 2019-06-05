Чорні списки: популярний курорт Іспанії обмежуватиме в'їзд туристів

Влада іспанського курорту Бенідорм планує вносити в "чорний список" туристів, які відзначилися "подвигами" на ґрунті алкогольного сп'яніння.

Причиною нововведення послужили численні скарги, що надходять від власників кафе та барів. Один з них, бар "Тікі", змушений був навіть закритися у зв'язку з бійками туристів. Скарги надходили і від місцевих жителів.

І ще: Секс, наркотики, Амстердам: як організувати подорож, яка запам'ятається назавжди

За заявою місцевої влади, кожна дія буде розглядатися в індивідуальному порядку. Ті, хто зумів "відзначитися" найбільше, – не зможуть потрапити на курорт. Правда як саме місцева влада планує це зробити – не уточнюється.

Про "чорні списки" повідомляють не тільки в Іспанії. Наприклад, про складання "чорного списку" туристів, що ганьблять свою країну, задумалася влада Китаю. Причина в тому, що пропорційно зростанню китайського виїзного турпотоку зростає і кількість скарг на поведінку китайських туристів у світі. Наприклад, можна пригадати китайського підлітка, який розписався на стіні пам'ятки в Луксорі. Національне управління з туризму випустило повідомлення, в якому повідомляється, що китайська влада поставить на облік туристів, які неналежно поводяться за кордоном.

Туристів можуть вводити до "чорного списку" через поведінку

Туристи, що потрапили в "чорний список" для початку отримають від "компетентних органів" нагадування про те, що потрібно поводитися пристойно. Тих, хто не буде дотримуватися цієї рекомендації, очікуватимуть санкції. Поки їх список невідомий, але скоріше за все, "злісним хуліганам" можуть світити штрафи та заборона на виїзд.

Про намір скласти чорний список туристів заявляли і в мерії Риму. Тим туристам, які потрапили до нього, повторний в'їзд у місто буде заборонений. Що стосується можливості реалізації ідеї на практиці, то її планують обговорити з міністром внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

Ведуть свої чорні списки і круїзні компанії, яким так само нескладно не допустити подібних "героїв" на борт. Так, у січні до "чорного списку" круїзного оператора Royal Caribbean потрапив 27-річний турист Нік Найдев. Причиною такого рішення став екстремальний вчинок туриста – в круїзі він стрибнув у море з 11 палуби лайнера Symphony of the Seas. Він залишився живий і не отримав серйозних травм, проте "екстремала" з друзями висадили з лайнера в найближчому порту і назавжди внесли до чорного списку.

Читайте також: Китай пригрозив США власним "чорним списком"