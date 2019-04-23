Вуличні фото світу, від яких перехоплює подих

Талановитий фотограф показує ефектні вуличні фото Колумбії, які змушують подивитись на них двічі. Це варто побачити!

Знайомтесь, Альфонсо Леон (Alfonso León) – талановитий фотограф, який мешкає у найбільшому місті та столиці Колумбії Богота. Хлопець фокусується на архітектурі, портретах та лайфстайл-зйомці. Тому не дивно, що за профілем Альфонсо в соцмережі Instagram стежать понад 35 тисяч користувачів. Все ще вагаєтесь, чи варто мандрувати та шукати красу поряд?

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Джерело всіх фото: instagram.com/elponzophoto

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