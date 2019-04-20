На Airbnb можна орендувати будинок, в якому жив Клод Моне

Сервіс оренди житла Airbnb пропонує всім охочим пожити в будинку, де колись жив художник-імпресіоніст Клод Моне. Будинок розташований у селі Живерні, Франція.

Тут Моне жив протягом понад 40 років – з 1883 року і аж до своєї смерті у 1926 році.

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Двоповерховий будинок іноді ще називають Блакитним будинком (La Maison Bleue). Зупинитися в апартаментах і пожити життям, яке колись надихало Моне, можна навіть дешевше, ніж у готелі. Вартість ночі у колишньому будинку художника обійдеться всього у $ 225. Є також можливість орендувати тільки перший поверх, в цьому випадку ціна буде ще нижчою.

У будинку є три спальні, дві вітальні і три ванні кімнати. У дворі є також сад. Кажуть, Клод Моне придбав будинок якраз через сад – тут він міг вирощувати овочі, які дуже любив готувати.

Більше інформації про будинок можна дізнатися на сайті Airbnb.

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