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Британець надихає на мандри ефектними фото світу

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Захопливі подорожі Алекса Стіда - фото 1
Захопливі подорожі Алекса Стіда / alexstead.co.uk

Талановитий британський фотограф подорожує країнами, показуючи найзахопливіші пейзажі. Його знімки заворожують та надихають пакувати валізи та досліджувати світ. Зацініть!

Знайомтесь, Алекс Стід (Alex Stead) – фотограф, який зараз мешкає та працює у Лондоні, а у вільний час їздить світом у пошуках нових вражень та емоцій. Світлини з його мандрівок вже встигли зібрати понад мільйон прихильників, і це не дивно. Відзначимо, що хлопець почав займатись зйомкою ще з 12 років, коли брав батькову камеру та фотографував рідне місто.

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На сьогодні Алекс є одним із провідних фотографів Великобританії, а в соціальних мережах за них стежать понад 1,3 мільйона осіб. Його роботи варто побачити:

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Британець надихає на мандри ефектними фото світу - фото 322827

Британець надихає на мандри ефектними фото світу - фото 322828

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Джерело всіх фото: alexstead.co.uk

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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