Британець надихає на мандри ефектними фото світу

Талановитий британський фотограф подорожує країнами, показуючи найзахопливіші пейзажі. Його знімки заворожують та надихають пакувати валізи та досліджувати світ. Зацініть!

Знайомтесь, Алекс Стід (Alex Stead) – фотограф, який зараз мешкає та працює у Лондоні, а у вільний час їздить світом у пошуках нових вражень та емоцій. Світлини з його мандрівок вже встигли зібрати понад мільйон прихильників, і це не дивно. Відзначимо, що хлопець почав займатись зйомкою ще з 12 років, коли брав батькову камеру та фотографував рідне місто.

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На сьогодні Алекс є одним із провідних фотографів Великобританії, а в соціальних мережах за них стежать понад 1,3 мільйона осіб. Його роботи варто побачити:

Джерело всіх фото: alexstead.co.uk

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