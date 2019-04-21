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Британець надихає на мандри ефектними фото світу
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Талановитий британський фотограф подорожує країнами, показуючи найзахопливіші пейзажі. Його знімки заворожують та надихають пакувати валізи та досліджувати світ. Зацініть!
Знайомтесь, Алекс Стід (Alex Stead) – фотограф, який зараз мешкає та працює у Лондоні, а у вільний час їздить світом у пошуках нових вражень та емоцій. Світлини з його мандрівок вже встигли зібрати понад мільйон прихильників, і це не дивно. Відзначимо, що хлопець почав займатись зйомкою ще з 12 років, коли брав батькову камеру та фотографував рідне місто.
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На сьогодні Алекс є одним із провідних фотографів Великобританії, а в соціальних мережах за них стежать понад 1,3 мільйона осіб. Його роботи варто побачити:
Джерело всіх фото: alexstead.co.uk
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