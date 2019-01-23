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Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри

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Архітектура в об'єктиві Райана Мамби - фото 1
Архітектура в об'єктиві Райана Мамби / instagram.com/ryanmamba

Талановитий фотограф показує ефектну архітектуру у вуличних знімках, надихаючи досліджувати світ.

Знайомтесь, Райан Мамба (Ryan Mamba) – талановитий фотограф-самоучка з Сінгапура, який обожнює фіксувати на камеру найкрасивіші міські пейзажі світу. У його роботах мандрівка Азією відкривається з нових ракурсів та у свіжих кольорах. Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 48 тисяч осіб. Зацініть!

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Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302957

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302958

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302959

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302960

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302961

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302962

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302963

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302964

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302965

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302966

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302967

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302968

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302969

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302970

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302971

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302972

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302973

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302974

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302975

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302976

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302977

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302978

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302979

Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри - фото 302980

Джерело всіх фото: instagram.com/ryanmamba

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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