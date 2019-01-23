Вуличні фото міст світу від Райана Мамби: захопливі кадри

Талановитий фотограф показує ефектну архітектуру у вуличних знімках, надихаючи досліджувати світ.

Знайомтесь, Райан Мамба (Ryan Mamba) – талановитий фотограф-самоучка з Сінгапура, який обожнює фіксувати на камеру найкрасивіші міські пейзажі світу. У його роботах мандрівка Азією відкривається з нових ракурсів та у свіжих кольорах. Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 48 тисяч осіб. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/ryanmamba

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