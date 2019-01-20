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Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника

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Ці фото надихнуть вас на подорожі - фото 1
Ці фото надихнуть вас на подорожі

Від робіт цього митця завмирає серце.

Томас Лоттер – талановитий фотограф-самоучка, ретушер і авантюрист, який зараз живе в Штутгарті, Німеччина. Томас фокусується на пейзажах, подорожах і фотографіях природи.

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За профілем Томаса в соцмережі Instagram стежать понад 35 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь:
Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302411

Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302412

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Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302414

Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302415

Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302416

Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302417

Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302418

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Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302421

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Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302423

Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника - фото 302424

І ще: Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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