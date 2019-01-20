Неймовірні пейзажі з усього світу від фотографа-мандрівника

Ці фото надихнуть вас на подорожі

Від робіт цього митця завмирає серце.

Томас Лоттер – талановитий фотограф-самоучка, ретушер і авантюрист, який зараз живе в Штутгарті, Німеччина. Томас фокусується на пейзажах, подорожах і фотографіях природи.

Читайте також: Життя у Кейптауні в об'єктиві талановитого фотографа

За профілем Томаса в соцмережі Instagram стежать понад 35 тисяч користувачів. Насолоджуйтесь:



І ще: Фотограф показав таємничу красу Балтійського моря у Польщі