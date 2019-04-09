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Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото

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Подорожі Руїза у відображеннях з калюж - фото 1
Подорожі Руїза у відображеннях з калюж / instagram.com/guigurui

Фотограф-самоучка показує свої незвичайні подорожі світом, які навряд чи знайомі звичайним туристам. А все через віддзеркалення, яка створює подвійний світ.

Знайомтесь, Гвідо Гутьєррес Руїз (Guido Gutierrez Ruiz) – фотограф-самоучка, який обожнює мандрувати та ловити особливі ракурси в різних містах світу. Упродовж останніх кількох років кількість країн за його плечима збільшилась у рази, як і число фотографій на смартфон, які йому вдалось зробити.

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Чоловік отримав славу завдяки віддзеркаленим у звичайних калюжах фото, тому почав співпрацювати з відомими брендами та фірмами з Нью-Йорка, Норвегії та Тумі. Тому його талант не викликає запитань, а фото надихає пакувати валізи та вирушати у подорож.

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Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319833

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319834

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319835

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319836

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319837

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319838

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319839

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319840

Мандрівник показує світ з нових ракурсів: захопливі фото - фото 319841

Джерело всіх фото: instagram.com/guigurui

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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