Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд

  • 25
Вуличні фото Джейсона Дабса - фото 1
Вуличні фото Джейсона Дабса / instagram.com/apollo.dubs

Талановитий фотограф ділиться пейзажними та вуличними знімками міст, які надихають мандрувати.

Знайомтесь, Джейсон Дабс (Jason Dubs) дизайне та фотограф, який зараз мешкає та працює в американському Окленді. Хлопець обожнює досліджувати міста та фокусує увагу на пейзажах та архітектурі. До того ж, Джейсон у своїх роботах обожнює робити акценти на грі світла, що робить кожен кадр ще атмосфернішим.

І ще: Зруйноване Лазурове вікно на Мальті замінять Дзеркальною аркою

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299906

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299907

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299908

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299909

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299910

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299911

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299912

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299913

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299914

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299915

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299916

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299917

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299918

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299919

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299920

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299921

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299922

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299923

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299924

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299925

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299926

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299927

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299928

Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд - фото 299929

Джерело всіх фото: instagram.com/apollo.dubs

Читайте також: Захопливі подорожі Італією, які вражають: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1886
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 198363
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1000797
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл