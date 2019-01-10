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Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд
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Талановитий фотограф ділиться пейзажними та вуличними знімками міст, які надихають мандрувати.
Знайомтесь, Джейсон Дабс (Jason Dubs) – дизайне та фотограф, який зараз мешкає та працює в американському Окленді. Хлопець обожнює досліджувати міста та фокусує увагу на пейзажах та архітектурі. До того ж, Джейсон у своїх роботах обожнює робити акценти на грі світла, що робить кожен кадр ще атмосфернішим.
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Джерело всіх фото: instagram.com/apollo.dubs
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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