Вуличні фото Джейсона Дабса, які змушують затримати погляд

Талановитий фотограф ділиться пейзажними та вуличними знімками міст, які надихають мандрувати.

Знайомтесь, Джейсон Дабс (Jason Dubs) – дизайне та фотограф, який зараз мешкає та працює в американському Окленді. Хлопець обожнює досліджувати міста та фокусує увагу на пейзажах та архітектурі. До того ж, Джейсон у своїх роботах обожнює робити акценти на грі світла, що робить кожен кадр ще атмосфернішим.

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Джерело всіх фото: instagram.com/apollo.dubs

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