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Голі і розкуті: мережу здивували фотографії оголеного весілля (18+)

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Голе весілля - фото 1
Голе весілля / usatoday

У мережі з'явився кумедний і водночас пікантний знімок з весілля, на якому молодята позують лише у спідній білизні. Фото було опубліковане у Facebook-спільноті "That's It, I'm Wedding Shaming".

Так, на відвертому кадрі постали молодята та гості церемонії у доволі несподіваних образах. Люди позували лише у спідній білизні, а їхні тіла розфарбовані під весільні наряди. До талії дівчат також прикріплені прозорі спідниці, які виконують роль подолу сукні.

І ще: Дівчина сконфузилася на весіллі через занадто глибоке декольте: фотофакт

"Навіщо витрачати гроші на весільні наряди, коли можна просто купити фарбу?" – підписала фотографію автор поста. Користувачів мережі неабияк шокувала така сміливість молодят та їхніх друзів, що і висловили у коментарях під неординарним фото.

Голі і розкуті: мережу здивували фотографії оголеного весілля (18+) - фото 357968

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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