Втрачений гаманець повернули через 70 років (ФОТО)

Під час ремонту в одній зі шкіл штату Віргінія (США) робітники знайшли старий гаманець. Яка історія цієї речі?

Усередині виявилися 85 центів, кілька фотографій, марки, адресна книжка, вирізка з газети, в якій читачам пропонувалося помолитися за моряків ВМС, які воювали в Кореї, і календар за 1951 рік. Про знахідку пише cnn.

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Керівництво школи знайшло господиню гаманця. Нею виявилася 85-річна Естер Френч. Вона згадала, що в 1950-х вона поклала гаманець на один з виступів в спортзалі на час тренування, а коли повернулася, його вже не було. Очевидно, він впав в отвір, який був за виступом. Жінка розповіла, що тоді це її дуже засмутило. Гроші, які вона зберігала в гаманці, були отримані за підробіток на фермі сусіда.

З того часу пройшло 70 років. Жінка вже давно переїхала в інший штат і змінила прізвище у зв'язку із заміжжям. Вона дуже здивувалася, дізнавшись, що знайшовся її старий гаманець. Новина про знахідку гаманця через стільки років подарувала приємні спогади про школу і друзів юності. Деякі, дізнавшись про цю історію в ЗМІ, подзвонили Естер.

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