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Втрачена дошка серфінгіста з США несподівано знайшлася на іншому кінці планети: фотофакт
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Американський серфінгіст Даг Фальтер два роки тому втратив на Гаваях свій серф. Хлопець уже й не сподівався побачити його знову, але, як з'ясувалося, дошка спортсмена не потонула – на ній зараз вчиться кататися 38-річний філіппінець Джованні Бранцуелла.
Чоловік купив серф за 40 доларів у місцевого рибалки, а той, своєю чергою, один раз знайшов його на березі. За пів року дошка пропливла понад 8,3 тисячі кілометрів.
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За словами Джованні, він побачив, що на серфі є ім'я Ліла Карсона – формувача дощок з Гаваїв. Філіппінець знайшов його у Facebook і повідомив про знахідку. Коли про це дізнався Даг, він був у нестямі від щастя.
Даг пообіцяв, що після пандемії приїде на Філіппіни і допоможе Джованні навчитися серфити. "Це відмінний привід побувати на Філіппінах – закінчити всю цю історію. Мені здається, це буде гарний фінал", – говорить Даг.
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