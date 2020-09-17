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Дівчина зробила таємну кімнату в шафі, і це мрія багатьох (відео)

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Таємна кімната у шафі - фото 1
Таємна кімната у шафі

Блогерка облаштувала секретне лігвище у звичайній шафі, від якого навряд чи хтось відмовився. Але навіть у цієї мрії є свої недоліки у реальному житті.

16-річна тіктокерка з ніком jaylie.holte ще у 2019 році вирішила, що хоче перетворити свою шафу у таємне місце для відпочинку. Для цього вона очистила крихітну кімнату за шафою та пообіцяла показати результат. Вочевидь часу у дівчини було небагато, тож лише нещодавно шанувальники таки побачили, що вийшло з цієї ідеї. І результат дивує: у невеликому таємному приміщенні з'явились диван, телевізор та прикраси.

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І поки більшість були у захваті від появи "Нарнії" у шафі, то для багатьох виникли проблеми з такою мрією у реальності. Річ у тому, що тут навряд чи правильно циркулює повітря, адже нема ні витяжки, ні вікна. До того ж деяких користувачів схвилювало, що вхід у секретне лігво зачиняється саме ззовні. Хай там як, але ролик зібрав понад 39 мільйонів переглядів!

До:

@jaylie.holte

if this makes the ##foryoupage i’ll post the finished result ##foryou ##foryoupage

♬ Let's Do It Again - tmbb.evu

Після:

@jaylie.holte

recreating my most viral tiktok ##secretroom ##foryoupage ##summer2019

♬ Let's Do It Again - tmbb.evu

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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