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Дівчина зробила таємну кімнату в шафі, і це мрія багатьох (відео)
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Блогерка облаштувала секретне лігвище у звичайній шафі, від якого навряд чи хтось відмовився. Але навіть у цієї мрії є свої недоліки у реальному житті.
16-річна тіктокерка з ніком jaylie.holte ще у 2019 році вирішила, що хоче перетворити свою шафу у таємне місце для відпочинку. Для цього вона очистила крихітну кімнату за шафою та пообіцяла показати результат. Вочевидь часу у дівчини було небагато, тож лише нещодавно шанувальники таки побачили, що вийшло з цієї ідеї. І результат дивує: у невеликому таємному приміщенні з'явились диван, телевізор та прикраси.
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І поки більшість були у захваті від появи "Нарнії" у шафі, то для багатьох виникли проблеми з такою мрією у реальності. Річ у тому, що тут навряд чи правильно циркулює повітря, адже нема ні витяжки, ні вікна. До того ж деяких користувачів схвилювало, що вхід у секретне лігво зачиняється саме ззовні. Хай там як, але ролик зібрав понад 39 мільйонів переглядів!
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