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У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний
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За цим Lamborghini Urus навіть олігархи шикуються у черги, адже за 2018 рік випустили всього тисячу таких авто. Проте, кросовер Lamborghini вже є в Україні, і не один.
Нещодавно у столиці з'явився ще один позашляховик Lamborghini у синьому кольорі. Тепер у мережу просочилося більше його фото.
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Власником машини, швидше за все, є відомий поціновувач елітних авто Михайло на прізвисько "Казах". Тим більше, у цього Urus швейцарські номери, як і у деяких інших авто Казаха. Нагадаємо, кросовер Lamborghini оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 650 л. с. Він розганяється до сотні за 3,6 с і розвиває 305 км/год, тобто є найшвидшою позашляхової моделлю в світі!
Купити Urus в Європі офіційно можна за ціною від 171 400 євро. Але з огляду на попит на модель, за бажання отримати авто позачергово доведеться доплатити.
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