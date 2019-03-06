Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Серіал Школа

У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний

  • 60
Власником машини, швидше за все, є відомий поціновувач елітних авто - фото 1
Власником машини, швидше за все, є відомий поціновувач елітних авто / Motor1.com

За цим Lamborghini Urus навіть олігархи шикуються у черги, адже за 2018 рік випустили всього тисячу таких авто. Проте, кросовер Lamborghini вже є в Україні, і не один.

Нещодавно у столиці з'явився ще один позашляховик Lamborghini у синьому кольорі. Тепер у мережу просочилося більше його фото.

І ще: Названі найкращі автомобілі для водіїв-початківців

Власником машини, швидше за все, є відомий поціновувач елітних авто Михайло на прізвисько "Казах". Тим більше, у цього Urus швейцарські номери, як і у деяких інших авто Казаха. Нагадаємо, кросовер Lamborghini оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 650 л. с. Він розганяється до сотні за 3,6 с і розвиває 305 км/год, тобто є найшвидшою позашляхової моделлю в світі!

Купити Urus в Європі офіційно можна за ціною від 171 400 євро. Але з огляду на попит на модель, за бажання отримати авто позачергово доведеться доплатити.

У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний - фото 311764

У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний - фото 311765

У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний - фото 311766

У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний - фото 311767

У Києві бачили рідкісний Lamborghini Urus: він прекрасний - фото 311768

Читайте також: Range Rover Sentinel: тонна броні з потужним двигуном

Джерело: autogespot
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 561
Гороскоп на березень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 березня, 09:27
  • 1684
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1284074
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Авто