Втомлений пасажир став зіркою типового відео TikTok

У мережі не можуть втримати усмішку від випадкового героя запису TikTok, який не в захваті від нових трендів серед молоді. Так виглядаємо всі ми, коли опиняємось у центрі небажаної уваги.

На платформі Reddit користувач з ніком Bloodphoenix26 поділився, на перший погляд, доволі типовим записом з TikTok, на якому дівчина підтанцьовує у салоні літака посеред інших пасажирів.

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Однак зовсім не тому ролик опинився у топах платформи, зібравши понад 18 тисяч переглядів та більш як 500 коментарів. Увагу мережі привернув сусід головної героїні, який з неймовірним виразом обличчя намагався ігнорувати все, що відбувається навколо.

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