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Татусь року: чоловік записав вигуки сина, і це хіт AC/DC (відео)

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Малюк заспівав трек AC/DC, і став зіркою - фото 1
Малюк заспівав трек AC/DC, і став зіркою

У мережі набуває популярності незвичайне відео, на якому малюк виконує знаменитий трек AC/DC - Thunderstruck. Його батько точно заслужив на звання найкрутішого татуся, адже знімав вигуки сина цілий рік!

На платформі Reddit користувач з ніком goodSumer34 поділився відео зі "співаючим" малюком, яке за лічені години опинилось у трендах платформи. Його переглянули понад 52 тисячі осіб, а ще більш як 900 залишили коментар. А все тому, що креативний татко упродовж року знімав на відео всі вигуки свого маленького сина, і врешті змонтував повноцінний хіт AC/DC - Thunderstruck. Здається, у юної Біллі Айліш тепер є серйозна конкуренція, адже цей малюк перевершив її за віком у популярності! А з таким креативним продюсером, як його батько, шансів на підкорення світу музики у нього чимало.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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