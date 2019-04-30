Втомлений фермер став зіркою мережі: фотофакт

Фермер задрімав на роботі у незвичайному місці та прославився у соцмережах. Надто складна робота потребує правильного відпочинку!

На платформі Reddit користувач з ніком imjustadudeguy поділився кумедним фото надто втомленого фермера, який задрімав на роботі у дивному положенні. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 36 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів всього за 5 годин.

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"Моя сестра упіймала свого (молочного фермера, який дуже важко працює) чоловіка, який спав на роботі", – йдеться в описі. І все б нічого, якби втомлений хлопець не задрімав на корові, як на дивані. Коментатори відзначили, що треба мати особливий рівень втоми, щоб там заснути.

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