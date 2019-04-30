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Втомлений фермер став зіркою мережі: фотофакт

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Втомлений фермер підкорив Reddit - фото 1
Втомлений фермер підкорив Reddit

Фермер задрімав на роботі у незвичайному місці та прославився у соцмережах. Надто складна робота потребує правильного відпочинку!

На платформі Reddit користувач з ніком imjustadudeguy поділився кумедним фото надто втомленого фермера, який задрімав на роботі у дивному положенні. За короткий час допис опинився у трендах, зібравши понад 36 тисяч переглядів та більш як тисячу коментарів всього за 5 годин.

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"Моя сестра упіймала свого (молочного фермера, який дуже важко працює) чоловіка, який спав на роботі", – йдеться в описі. І все б нічого, якби втомлений хлопець не задрімав на корові, як на дивані. Коментатори відзначили, що треба мати особливий рівень втоми, щоб там заснути.

My sister caught her (very hard working dairy farmer) husband sleeping on the job from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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