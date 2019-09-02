Дивний собака: відео з котом підкорило мережу

У мережі не можуть втримати усмішку від відео з котом, який поводиться, як собака. Дива муштрування чи просто любов?

На платформі Reddit користувач з ніком reidconn поділився чарівним відео з котом, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. За лічені години допис переглянули понад 20 тисяч разів, а також залишили більш як 130 коментарів. А все тому, що на записі помітно, що домашній улюбленець поводиться не як типовий кіт.

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"Наш кіт біжить до моєї дружини", - відзначив автор, прокоментувавши меланхолійні кадри, на який наче у мелодрамах, пухнастик поспішає до господарки через усе подвір'я. Як поділились коментатори, цей улюбленець або чудово надресований, або почувається собакою.

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