У центрі Києва кур'єр розгулював в одних лише стрінгах (відео 18+)

Доставка, на яку ми заслуговуємо

На Хрещатику помітили кур'єра лише у білизні. Очевидці зняли курйоз на відео, яке з'явилося на YouTube.

На кадрах видно, як головною вулицею Києва йде спортивної статури чоловік, єдиним одягом на тілі якого є стрінги.

І ще: Біллі Айліш обматюкала німецький журнал через голе фото

Босий хлопець весело розгулює по вулиці, зупиняється поспілкуватися з перехожими, п'є воду. У мережі відзначили, що на плечі чоловіка висить об'ємна жовта сумка з блакитним надписом зверху, схожа на ту, що використовують кур'єри служби доставки Glovo.

Чи була це особиста ініціатива веселуна – прогулятися по Києву в стрінгах, чи це організований перформанс – невідомо.

Читайте також: Хлопці показали, як безкоштовно отримати бургери в апараті самообслуговування McDonald's