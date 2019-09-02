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Серіал Кріпосна

У центрі Києва кур'єр розгулював в одних лише стрінгах (відео 18+)

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Доставка, на яку ми заслуговуємо - фото 1
Доставка, на яку ми заслуговуємо

На Хрещатику помітили кур'єра лише у білизні. Очевидці зняли курйоз на відео, яке з'явилося на YouTube.

На кадрах видно, як головною вулицею Києва йде спортивної статури чоловік, єдиним одягом на тілі якого є стрінги.

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Босий хлопець весело розгулює по вулиці, зупиняється поспілкуватися з перехожими, п'є воду. У мережі відзначили, що на плечі чоловіка висить об'ємна жовта сумка з блакитним надписом зверху, схожа на ту, що використовують кур'єри служби доставки Glovo.

Чи була це особиста ініціатива веселуна – прогулятися по Києву в стрінгах, чи це організований перформанс – невідомо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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