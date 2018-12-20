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Втомлена Кім Кардашян показала селфі у бікіні

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Кім Кардашян у купальнику - фото 1
Кім Кардашян у купальнику / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян похизувалась формами у купальнику.

38-річна американська модель та акторка Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень. Зірка, яка активно веде профіль в соцмережі Instagram з понад 122 млн підписників, не соромиться ділитись доволі відвертими фото.

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Цього разу дружина Каньє Веста та матір трьох дітей показала втомлене селфі у купальнику. Кім також відзначила в описі, що їй потрібен спрей для засмаги, але фанати не сумніваються, що річ була саме у бажанні моделі показати свої форми. До того ж, вираз обличчя та кількість макіяжу змусила прихильників хвилюватись про самопочуття курйозної акторки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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