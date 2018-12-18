Кім Кардашян у прозорій сукні розбурхала мережу (18+)

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень через любов до екстравагантного вбрання.

38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян встигає не тільки займатись зйомками і модними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дружиною Каньє Веста стежать понад 122 мільйонів користувачів. А все тому, що Кім обожнює ділитись з прихильниками майже всім, що трапляється у її житті, а також не соромиться демонструвати свої пишні форми.

І ще: Рейтинг найпопулярніших зірок у Instagram 2018

Це підтверджує й недавній знімок зірки, на якому Кардашян позує у короткій блискучій суні, яка просвічується. Фанати знову розділились у думках, адже частина засипала жінку компліментами, а частина засудила за таку відвертість у мережі. А як вважаєте ви?

Читайте також: Кендалл Дженнер у купальнику подякувала фанатам