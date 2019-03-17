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Втомився від жінок: британець живе з реалістичними ляльками

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Британець проміняв жінок на ляльки - фото 1
Британець проміняв жінок на ляльки

Британець двічі пережив розлучення і вирішив, що реальні жінки навряд чи йому підходять, тому тепер він мешкає з 12 ляльками у натуральний ріст, а також своєю донькою. Оце так розчарувався у дружинах!

58-річний Дін Беван – медик на пенсії, який втомився від жінок і вирішив, що їх сповна можуть замінити 12 ляльок у натуральну величину. А доросла донька Діна допомагає йому робити "дівчатам" макіяж та зачіску.

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Варто відзначити, що чоловік періодичну купує для своєї подружок білизну, святкує їхні дні народження, вдягає їх та навіть спить з ними, звісно ж, по черзі.

Як зізнається донька-студентка, три роки тому, коли батько почав лише збирати колекцію, вона була приголомшеною. Однак зараз вже змирилась з рішенням Діна, адже так він почуває себе менш самотньо.

Втомився від жінок: британець живе з реалістичними ляльками - фото 314974

Втомився від жінок: британець живе з реалістичними ляльками - фото 314975

Втомився від жінок: британець живе з реалістичними ляльками - фото 314976

Втомився від жінок: британець живе з реалістичними ляльками - фото 314977

Втомився від жінок: британець живе з реалістичними ляльками - фото 314978

Джерело всіх фото: thesun

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Джерело: thesun
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