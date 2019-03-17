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Угорщина використала мем у кампанії за народження дітей

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В Угорщині розпочали кампанію у підтримку народження дітей - фото 1
В Угорщині розпочали кампанію у підтримку народження дітей

Влада Угорщини запустила соціальну рекламу, яка спрямована на підтримку кампанії за народження дітей. Вони не знали, що ілюстрація, яку обрали, насправді епічний мем. Подивіться, який курйоз вийшов!

Фотомоделі з мему "невірний хлопець" з'явилися на білборді соціальної реклами в Угорщині. Це сколихнуло мережу, адже ідея мему суперечить кампанії, яка виступає за щасливу сім'ю та народження дітей. Користувачі соцмереж жартують про те, що мем явно не показує щасливі відносини.

І ще: В американському містечку мером обрали козла

Невідомо, чи цю фотографію використали навмисно або це випадковий курйоз. Користувачі соцмереж почали жартувати про те, що парочка з мему не кращий "приклад любові до гробу".

Мем "невірний хлопець" виник на основі стокової фотографії, яку зробив у 2015 році Антоніо Гіллем. Знімок, який автор виклав з описом "Невірний чоловік зі своєю дівчиною, який дивиться на іншу дівчину", перетворився в інтернет-мем на початку 2017 року і став вірусним.

У соціальній рекламі використали іншу світлину з цієї ж серії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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