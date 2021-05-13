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Втікала: Христина Соловій перетворилася на спокусливу Мавку в новому кліпі
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Українська співачка Христина Соловій потішила своїх підписників новою відеороботою. У кліпі на пісню "Втікала" вона постала в образі спокусливої Мавки, що однозначно здивує прихильників виконавиці. Дивіться на Радіо МАКСИМУМ кліп Христини Соловій на пісню "Втікала".
З 14 травня пісня Христини Соловій "Втікала" буде доступною на стрімінгових платформах. А поки ми рекомендуємо глянути кліп на Радіо МАКСИМУМ!
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Пісня "Втікала" – це декларація свободи особистості, гімн втечі від чужих казок про нав’язане майбутнє. Новий сингл натхненний власним шляхом співачки у світі шоу-бізнесу, який намагався приборкати її під свої лекала та правила. За роки кар’єри аристократка духу Соловій ігнорує критику власної творчості та образів і долає нав’язування чужої волі.
Доля Христини є втіленням української мрії: дівчина з провінції отримує національне визнання, закохуючи в українську культуру. У кліпі Мавка, що за правилами міфів та казок, вимушена жити в лісі, втікає в цивілізацію та доводить, що правила про "долю героїні" – умовні.
"Цією піснею я звертаюся до усіх великих мрійників та мрійниць, бунтарів та бунтарок, які заблукали у буднях, віднаходити власний шлях та йти до власної мрії, а не до тієї, яка їм пасувала б на думку оточення. Світ достатній! Тут є місце для кожного. Втікайте від нав’язаних казок про ваше майбутнє, шукайте власну дорогу та будьте творцями власної історії. І тоді на вас чекатиме магічний шлях, який не зрівняється з чужими казками", – розповіла вона.
Втікала – Христина Соловій, дивіться новий кліп співачки:
"Ну як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде!" – ці слова Мавки (Лесі Українки) є лейтмотивом синглу та символізує, що неможливо жити без волі почуттів і права вибору, без волі, що варто жити за покликом серця, а не так, як написано в казках.
Сюжет кліпу розповідає про героїню, яка є творцем. Вона переживає момент божественного досвіду творчості. Здається, що вона у стані спокою, але всередині неї вирують пристрасті. Вона заглиблена у свої фантазії та проживає казкове життя Мавки у Прадавньому лісі. Простір "Прадавнього лісу" у кліпі є образом суспільства, тим загрозливим незатишним середовищем, яке нав’язує свою волю та світоустрій, знає як правильно.
Так у кліпі з’являється інша магічна істота — Перелесник, злий дух з української міфології, який є уособленням токсичності суспільства. Він втілює образ переслідувача, який контролює Мавку, хоче залишати її в лісі та знає як для неї буде краще. У кліпі він спеціально зображений в оголеній чоловічій натурі, щоб тригерити токсичну частину суспільства, яка не приймає свою природу. Мавка, що за правилами міфів та казок, вимушена жити в лісі, втікає в цивілізацію та доводить, що правила про "долю героїні" – умовні.
У новому релізі "фатальна дівчина" львівської музичної сцени формує тяглість традиції української популярної музики. Співачка виступає послідовницею казкового ретровейву мрійників поп-сцени 90-х, таких як Руся, Ірина Білик, ВВ та інших, хто звертався до фентезійних фольклорних світів Лесі Українки та Гоголя.
У новому релізі Соловій як авторка пісень сакралізує свій стиль казкового словопису лірики, за яку її полюбили слухачі у хітах "Тримай", "Хто, як не ти", "Fortepiano" та "Коала". Казкарка Христина довершує створення власного всесвіту та формує авторський жанр – фентезі-поп, – музики, що будується на казкових метафорах, мелодиці народних пісень, фентезійному світі міфології та створенням магії у кліпах.
"Моя Мавка передає привіт Русалоньці Русі у 90-ті", – коментує Соловій.
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