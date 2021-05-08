Всюдихід для американських військових перевели на електрику

Оборонний підрозділ GM Defense концерну General Motors презентував повністю електричну версію всюдихода Infantry Squad Vehicle для армії США. Розповідаємо, як електрична силова установка вплинула на можливості всюдихода.

Як повідомляє видання GM Authority, підрозділ GM Defense, що входить до складу концерну General Motors і спеціалізується на оборонному секторі, представив прототип All Electric Concept Vehicle. Він є повністю електричною версією всюдихода Infantry Squad Vehicle для американської армії.

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2,8-літрову дизельну "турбочетвірку" Duramax потужністю 197 кінських сил з шестиступінчастим "автоматом" замінили 204-сильною електричною силовою установкою від Chevrolet Bolt. Електромотор обертає задню вісь, але можлива і повнопривідна версія. Батарея на 60 кіловат-годин забезпечить позашляховику запас ходу від 113 до 240 кілометрів залежно від умов експлуатації.

Змінився і кузов всюдихода – Infantry Squad Vehicle отримав вантажну платформу в задній частині, через що тепер він може перевозити не 9, а лише 5 людей. GM Defense перевів позашляховик на електротягу за власною ініціативою – як демонстрацію своїх можливостей, оскільки замовлення на електропозашляховик від військових поки не надходило.



Всюдихід здатний подолати від 113 до 240 кілометрів на одному заряді

Випробування All Electric Concept Vehicle показали, що він здатний впоратися з бездоріжжям не гірше "звичайної" дизельної версії. Infantry Squad Vehicle на 90 відсотків уніфікований з пікапом Chevrolet Colorado ZR2.

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