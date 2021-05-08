У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях

Спеціалісти США оцінили позашляховики за критеріями безпеки. Найкращими виявилися моделі 2021 року: 46 моделей малого, середнього і великого розміру.

Щоб завоювати статус Top Safety Pick, автомобіль має отримати хороші оцінки у всіх тестах на стійкість IIHS. Там є краш-тести на лобовий і бічний удар, а також лобові краш-тести з невеликим перекриттям з боку водія і пасажира, які відтворюють удар об дерево або ліхтарний стовп, пише forbes.

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Позашляховики, які отримали рейтинг IIHS Top Safety Pick +:

маленькі позашляховики

Mazda CX-3

Mazda CX30 (після вересня 2020)

Mazda CX-5

Nissan Rogue

Subaru Forester

Volvo XC40

Nissan Rogue

середньорозмірні позашляховики

Ford Explorer

Hyundai Palisade

Mazda CX-9

Nissan Murano

Subaru Ascent

Toyota Highlander

Ford Explorer

середньорозмірні позашляховики класу люкс

Acura RDX

Cadillac XT6

Genesis GV80

Hyundai Nexo

Lexus NX

Volvo XC60 з перезарядженням

Volvo XC90

Volvo XC90 з перезарядженням

Acura RDX

великі позашляховики

Audi e-tron

Audi e-tron Sportback

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