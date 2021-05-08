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У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях
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Спеціалісти США оцінили позашляховики за критеріями безпеки. Найкращими виявилися моделі 2021 року: 46 моделей малого, середнього і великого розміру.
Щоб завоювати статус Top Safety Pick, автомобіль має отримати хороші оцінки у всіх тестах на стійкість IIHS. Там є краш-тести на лобовий і бічний удар, а також лобові краш-тести з невеликим перекриттям з боку водія і пасажира, які відтворюють удар об дерево або ліхтарний стовп, пише forbes.
І ще: У Франції створили жилет для мотоциклістів з подушкою безпеки за передплатою
Позашляховики, які отримали рейтинг IIHS Top Safety Pick +:
маленькі позашляховики
- Mazda CX-3
- Mazda CX30 (після вересня 2020)
- Mazda CX-5
- Nissan Rogue
- Subaru Forester
- Volvo XC40
середньорозмірні позашляховики
- Ford Explorer
- Hyundai Palisade
- Mazda CX-9
- Nissan Murano
- Subaru Ascent
- Toyota Highlander
середньорозмірні позашляховики класу люкс
- Acura RDX
- Cadillac XT6
- Genesis GV80
- Hyundai Nexo
- Lexus NX
- Volvo XC60 з перезарядженням
- Volvo XC90
- Volvo XC90 з перезарядженням
великі позашляховики
- Audi e-tron
- Audi e-tron Sportback
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