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У США назвали найбезпечніші позашляховики в різних категоріях

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Mazda CX-3 - фото 1
Mazda CX-3 / motor1

Спеціалісти США оцінили позашляховики за критеріями безпеки. Найкращими виявилися моделі 2021 року: 46 моделей малого, середнього і великого розміру.

Щоб завоювати статус Top Safety Pick, автомобіль має отримати хороші оцінки у всіх тестах на стійкість IIHS. Там є краш-тести на лобовий і бічний удар, а також лобові краш-тести з невеликим перекриттям з боку водія і пасажира, які відтворюють удар об дерево або ліхтарний стовп, пише forbes.

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Позашляховики, які отримали рейтинг IIHS Top Safety Pick +:

маленькі позашляховики

  • Mazda CX-3
  • Mazda CX30 (після вересня 2020)
  • Mazda CX-5
  • Nissan Rogue
  • Subaru Forester
  • Volvo XC40
Nissan Rogue - фото 458538
Nissan Rogue

середньорозмірні позашляховики

  • Ford Explorer
  • Hyundai Palisade
  • Mazda CX-9
  • Nissan Murano
  • Subaru Ascent
  • Toyota Highlander
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Ford Explorer

середньорозмірні позашляховики класу люкс

  • Acura RDX
  • Cadillac XT6
  • Genesis GV80
  • Hyundai Nexo
  • Lexus NX
  • Volvo XC60 з перезарядженням
  • Volvo XC90
  • Volvo XC90 з перезарядженням
Acura RDX - фото 458537
Acura RDX

великі позашляховики

  • Audi e-tron
  • Audi e-tron Sportback

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