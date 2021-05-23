Всю суть котів показали в одному відео

Домашні улюбленці постійно підкорюють інтернет своїм чарівним виглядом та дивними вчинками. І цей кіт не став винятком з правил, адже відео з ним швидко підіймає настрій!

На платформі Reddit користувач з ніком michaelmaier007 поділився кумедним роликом з котами, який за лічені години піднявся у топи. За короткий час допис зібрав понад 16 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на записі можна побачити двох котів, які спокійно відпочивають на ліжку, аж поки не з'являється третій сірий пухнастик. Саме він і є головним героєм відео, адже вдає, наче навколо нікого нема, тому спокійно вмощується, як йому зручно. Як жартують коментатори, для них це цілком нормальна річ і саме так можна пояснити суть всіх котів.

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