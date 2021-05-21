Собаки проти експрес-тестів: хто ефективніше виявляє COVID-19

Французькі учені прийшли до висновку, що собаки здатні виявляти коронавірус краще, ніж експрес-тести, які використовуються, наприклад, в аеропортах.

Дослідження, що проходили у березні та квітні на базі національної ветеринарної школи Франції та паризької лікарні Неккер-Кошен, показали, що точність "собачого" тестування при позитивному результаті може досягати 97%, при негативному – 91%. Про це пише The Guardian.

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Для порівняння – експрес-тести точні приблизно у 72% випадків у людей з симптомами COVID-19 і у 58% у людей, їх не мають.

Професор Жан-Марк Трелуйе порівняв якість такої діагностики з ПЛР-тестами. На його думку, собаки можуть допомагати з виявленням людей, яким слід пройти повноцінне тестування, що знизить необхідність проведення масового тестування у місцях великого скупчення людей.



Собаки можуть бути ефективними у місцях масового скупчення людей / Фото Unsplash

У дослідженні взяли участь дев'ять собак. Вони обнюхали зразки біоматеріалу, одержаного від 335 осіб у віці від 6 до 76 років. Жодна з випробуваних собак у контакті з цими людьми не була. Кінологи теж не знали, який зразок містить коронавірус, а який – ні.

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