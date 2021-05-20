Собака допоміг припаркуватись і став зіркою мережі (відео)

Домашні улюбленці регулярно підкорюють інтернет, адже їхній вигляд та поведінка можуть розвеселити всього за кілька секунд. І цей собака не став винятком з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком K4Kerala поділився незвичайним відео з золотистим ретривером, яке за лічені години піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав майже 20 тисяч балів та понад сотню коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як домашній улюбленець допомагає припаркувати машину. Якщо ви все ще вагались, чи потрібно заводити собаку, то це ще один приємний бонус. І поки частина коментаторів погоджувалась, що ретривери ідеальні товариші, то дехто навіть запропонував брендам авто запросити пухнастика у рекламу.

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