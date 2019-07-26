Вступ на бюджет 2019: коли і де будуть рекомендації для зарахування

У п‘ятницю, 26 липня, стане відомо, хто з абітурієнтів вступив на бюджет. Читайте далі та дізнайтеся, коли саме з'являться результати і як це перевірити.

У п'ятницю 26 липня абітурієнти зможуть дізнатись рекомендація щодо вступу на бюджет. До 18:00 будуть відомі результати вступу на навчання за бакалаврськими або медичними магістерськими програмами на базі повної загальної середньої освіти.

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Оголошення списків вступників до зарахування на бюджет по кожному вишу та спеціальності відбудеться до 18 години 26 липня на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Навпроти заяви вступника в електронному кабінеті зміниться статус на "Рекомендовано до зарахування". Зарахування вступників на бюджет повинно відбутися не пізніше 12:00 1 серпня 2019 року.

Рекомендації щодо зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб оприлюднять не раніше 12.00 1 серпня. У разі отримання таких рекомендацій статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)". Цей статус може з'явитись навпроти кількох заяв, тож абітурієнт може визначити, яку саме пропозицію обрати. Для вступу також треба буде подати пакет документів до вишу. Кінцеву дату прийому визначає заклад вищої освіти, але загалом зарахування на контракт може тривати до 30 вересня.

Вступники, які рекомендовані до зарахування на бюджет, мають особисто не пізніше 18-ї години 31 липня подати оригінали таких документів:

копію документа, що посвідчує особу

оригінал документа про освіту та додаток до нього

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством)

сертифікати ЗНО

4 кольорові фото 3x4

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу

Зауважте, що зарахування вступників триватиме до 12-ї години 1 серпня.

До теми: Реєстрація електронних кабінетів вступників: як правильно подати заяву