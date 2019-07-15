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ТОП-5 найпопулярніших вишів України: рейтинг 2019

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НУ Львівська політехніка - фото 1
НУ Львівська політехніка / enigma

Більш ніж пів мільйона заяв подали українські абітурієнти за перші п'ять днів вступної кампанії 2019, повідомляє Міністерство освіти і науки. Дізнайтеся, які університети найпопулярніші серед абітурієнтів у цьому році.

Абітурієнти подали вже 504 333 електронні заяви. На основі цього був складений рейтинг 5 вищих навчальних закладів, студентами яких хочуть стати найбільше випускників.

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  • Київський національний університет ім. Шевченка: майже 20 тисяч заяв
  • Львівський національний університет ім. Франка: майже 19 тисяч
  • Київський національний торговельно-економічний університет: трохи більше 17,5 тисяч
  • НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Сікорського: майже 16,5 тисяч
  • НУ Львівська політехніка: 15 тисяч

Київський національний університет ім. Шевченка - фото 341199
Київський національний університет ім. Шевченка

В цілому на ці університети припадає майже п'ята частина від понад пів мільйона заяв, а це майже 18%. Як стверджує прес-служба МОН, часто абітурієнти намагаються подати заяви на ті спеціальності, куди не мають необхідних сертифікатів ЗНО. Система не пропускає такі заяви. Щоб уникнути цієї проблеми, треба спочатку дізнатися, сертифікати ЗНО з яких саме предметів потрібні, щоб вступити на обрану позицію.

Львівський національний університет ім. Франка - фото 341200
Львівський національний університет ім. Франка

Набір сертифікатів на основні та небюджетні конкурсні пропозиції можуть відрізнятися. Також абітурієнт може подавати сертифікати не тільки цього року, а й 2018 і 2017 у будь-якій зручній йому комбінації. З 2017 року не приймаються лише оцінки ЗНО з іноземних мов.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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