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ТОП-5 найпопулярніших вишів України: рейтинг 2019
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Більш ніж пів мільйона заяв подали українські абітурієнти за перші п'ять днів вступної кампанії 2019, повідомляє Міністерство освіти і науки. Дізнайтеся, які університети найпопулярніші серед абітурієнтів у цьому році.
Абітурієнти подали вже 504 333 електронні заяви. На основі цього був складений рейтинг 5 вищих навчальних закладів, студентами яких хочуть стати найбільше випускників.
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- Київський національний університет ім. Шевченка: майже 20 тисяч заяв
- Львівський національний університет ім. Франка: майже 19 тисяч
- Київський національний торговельно-економічний університет: трохи більше 17,5 тисяч
- НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Сікорського: майже 16,5 тисяч
- НУ Львівська політехніка: 15 тисяч
В цілому на ці університети припадає майже п'ята частина від понад пів мільйона заяв, а це майже 18%. Як стверджує прес-служба МОН, часто абітурієнти намагаються подати заяви на ті спеціальності, куди не мають необхідних сертифікатів ЗНО. Система не пропускає такі заяви. Щоб уникнути цієї проблеми, треба спочатку дізнатися, сертифікати ЗНО з яких саме предметів потрібні, щоб вступити на обрану позицію.
Набір сертифікатів на основні та небюджетні конкурсні пропозиції можуть відрізнятися. Також абітурієнт може подавати сертифікати не тільки цього року, а й 2018 і 2017 у будь-якій зручній йому комбінації. З 2017 року не приймаються лише оцінки ЗНО з іноземних мов.
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