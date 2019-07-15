ТОП-5 найпопулярніших вишів України: рейтинг 2019

Більш ніж пів мільйона заяв подали українські абітурієнти за перші п'ять днів вступної кампанії 2019, повідомляє Міністерство освіти і науки. Дізнайтеся, які університети найпопулярніші серед абітурієнтів у цьому році.

Абітурієнти подали вже 504 333 електронні заяви. На основі цього був складений рейтинг 5 вищих навчальних закладів, студентами яких хочуть стати найбільше випускників.

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Київський національний університет ім. Шевченка: майже 20 тисяч заяв

Львівський національний університет ім. Франка: майже 19 тисяч

Київський національний торговельно-економічний університет: трохи більше 17,5 тисяч

НТУУ Київський політехнічний інститут ім. Сікорського: майже 16,5 тисяч

НУ Львівська політехніка: 15 тисяч

Київський національний університет ім. Шевченка

В цілому на ці університети припадає майже п'ята частина від понад пів мільйона заяв, а це майже 18%. Як стверджує прес-служба МОН, часто абітурієнти намагаються подати заяви на ті спеціальності, куди не мають необхідних сертифікатів ЗНО. Система не пропускає такі заяви. Щоб уникнути цієї проблеми, треба спочатку дізнатися, сертифікати ЗНО з яких саме предметів потрібні, щоб вступити на обрану позицію.

Львівський національний університет ім. Франка

Набір сертифікатів на основні та небюджетні конкурсні пропозиції можуть відрізнятися. Також абітурієнт може подавати сертифікати не тільки цього року, а й 2018 і 2017 у будь-якій зручній йому комбінації. З 2017 року не приймаються лише оцінки ЗНО з іноземних мов.

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