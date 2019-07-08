Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути

Ці надзвичайно красиві та мальовничі місця можуть зникнути не лише через зміну клімату, а й – безвідповідальний туризм. Рекомендуємо майбутню подорож скласти до однієї з цих місцин, аби на власні очі помилуватися нею.

Відразу ж зазначаємо, що подорожувати слід відповідально, пам'ятаючи про те, що ці туристичні напрямки через лічені роки можуть просто зникнути з лиця Землі!

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Великий Бар'єрний риф, Австралія

Великий Бар'єрний риф, багатий біорізноманіттям, красивими підводними пейзажами, які нагадують кадри з мультфільму Немо, – один з найбільш вражаючих природних чудес світу. На жаль, зміна клімату та безвідповідальний туризм гублять це природне диво. З 2016 року загинуло близько половини рифа.

Як не нашкодити: перейдіть на сонцезахисні засоби без фенолу – вони безпечні для рифів.

Венеція, Італія

Венеція бореться із забрудненням навколишнього середовища, від перенаселеності та масового переселення місцевих жителів. Місто також повільно тоне. Швидкі та зручні водні таксі найчастіше вибирають туристи у Венеції, не замислюючись, що саме цей транспорт посилює проблеми, що стоять перед історичним містом. Хвилі, які створюють водні таксі, руйнують конструкцію міста та піддають його ризику затоплення.

Як не нашкодити: прогуляйтеся містом пішки або насолодіться пейзажами, сидячи в гондолі. Не використовуйте водні таксі!

Мачу-Пікчу, Перу

Мачу-Пікчу пережив падіння імперії інків, але не зміг пережити наплив туристів. Отримавши заслужене місце в списку Нових семи чудес світу, цей археологічний пам'ятник продовжує випробовувати екстремальний сплеск туризму. Групи туристів залишають сміття на Стежині інків та навіть руйнують стіни міста. Найбільшої шкоди мандрівники наносять, не дотримуючись під час прогулянок зазначених стежок.

Як не нашкодити: залишайтеся на позначених стежках, щоб допомогти зберегти цей чудовий об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Або відвідайте один зі схожих, але менш відомих "втрачених" міст інків, таких як Чокекірао (Choquequirao).

Борнео, Малайзія та Індонезія

Перебуваючи на Борнео, ви, ймовірно, захочете відправитися на пляж, піднятися на гору Кінабалу або прогулятися лісом. За останні 30 років Борнеанській ліс скоротився на третину через легальну та нелегальну вирубку лісів, а також плантації пальмової олії. У цьому випадку відвідування лісу може реально допомогти зберегти цю природну пам'ятку.

Чим ви можете допомогти: екоактивісти стверджують, що, якщо витрачати гроші на відвідування парків і екологічні тури, це переконає уряд в тому, що збереження лісу корисне для бізнесу.

Велика Китайська стіна, Китай

Одна з найбільш грандіозних споруд людства знаходиться під загрозою, почасти тому, що люди не перестають розбирати її по шматочках. Місцеві жителі крадуть частини стіни, і туристи з радістю їх купують. Ситуація настільки плачевна, що майже третина стіни, побудованої за часів династії Мін (1368-1644), щезла.

Як не нашкодити: це досить очевидно – не купуйте шматочки стіни!

Мандруйте з розумом і пам'ятайте, що всі красоти, якими милуєтесь ви сьогодні, мають залишитися вашим дітям і внукам!

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