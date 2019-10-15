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Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини

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Чому не пускають у літак - фото 1
Чому не пускають у літак / news.info

Квиток на літак не гарантує вам переліт, на жаль. На заборону вильоту може вплинути що завгодно.

Деякі перевізники можуть не пустити на борт, навіть якщо ви не так одягнені! Розбираємо докладно, чому ви не зможете полетіти.

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Від вас погано пахне. На жаль, як би це грубо не звучало, але якщо від пасажира йде неприємний запах, не викликаний хворобою, то у посадці йому можуть відмовити. Літак – закритий простір, який не можна провітрити під час польоту, і неприємні запахи доставлять дискомфорт всім пасажирам і екіпажу.

Ви не так одяглися. Авіалінії Саудівської Аравії дуже ретельно стежать за одягом своїх пасажирів. До них на борт не можна проходити в шортах. А на борт будь-якого судна можуть не пустити через образливі написи на одязі.

Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини - фото 361731

У вас надмірна вага. З посадкою на літак можуть бути проблеми і у людей з надмірною вагою. І справа зовсім не у дискримінації, а в безпеці. Річ у тому, що при зльоті та посадці треба пристібатися, це обов'язкова умова. Якщо пасок безпеки на вас не сходиться і не застібається, під загрозою в першу чергу ви самі. У цьому випадку авіакомпанія має повне право відмовити в посадці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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