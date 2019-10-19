Український АН-225 підірвав мережу, проїхавшись мостом над жвавим автобаном: відеофакт

Український авіагігант "Мрія" підірвав мережу, проїхавшись по мосту над автострадою в Німеччині. В Instagram з'явився вражаючий відеоролик.

На короткому ролику видно, як АН-225 повільно рухається дорогою, заїжджаючи на міст, і продовжує рух над жвавою автострадою.

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Відомо, що відео було зняте неподалік німецького міста Лейпциг. У мережі ролик опублікували на сторінці piloteyes777, яка налічує понад 400 тисяч підписників.

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