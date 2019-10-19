Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

Український АН-225 підірвав мережу, проїхавшись мостом над жвавим автобаном: відеофакт

  • 22
АН-225 - фото 1
АН-225 / pinterest

Український авіагігант "Мрія" підірвав мережу, проїхавшись по мосту над автострадою в Німеччині. В Instagram з'явився вражаючий відеоролик.

На короткому ролику видно, як АН-225 повільно рухається дорогою, заїжджаючи на міст, і продовжує рух над жвавою автострадою.

Це цікаво: Український пілот небезпечними маневрами шокував світ: екстремальне відео

Відомо, що відео було зняте неподалік німецького міста Лейпциг. У мережі ролик опублікували на сторінці piloteyes777, яка налічує понад 400 тисяч підписників.

Читайте також: Чому вас можуть не пустити у літак: несподівані причини

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1099
ТЕСТ: Яка українська цитата про тебе
  • 15 жовтня, 11:30
  • 592
Моделі 90-х: як змінилася вибухова білявка Джері Холл (18+)
  • 16 жовтня, 16:21
  • 1378
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл