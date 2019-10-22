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Встановлено рекорд найдовшого безперервного авіарейсу

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Qantas / theguardian

Австралійська авіакомпанія Qantas встановила рекорд найдовшого авіарейсу. Переліт з Нью-Йорка до Сіднея зайняв 19 годин 16 хвилин!

На борту Boeing 787 Dreamliner всього було 49 пасажирів і членів екіпажу. Обмежена кількість пасажирів (та їх багажу) пояснюється вимушеною необхідністю: літак мав подолати 16 200 кілометрів без дозаправлення.

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На борту була 101 тонна реактивного палива, що склало майже половину загальної маси повітряного судна на зльоті. До речі, всі пасажири розмістилися в бізнес-класі. Пролітаючи над Лас-Вегасом, їм запропонували перейти в економ-клас, щоб станцювати макарену.

Легка фізична активність допомогла знизити почуття дискомфорту, яке неминуче виникає під час тривалого перельоту. За станом пілотів і бортпровідників повітряного судна велися постійні спостереження. Всі члени екіпажу носили монітори мозкової активності і вели щоденники про якість і тривалість сну. Попередній рекорд дальності безпересадкового комерційного авіарейсу належить авіакомпанії Singapore Airlines. Переліт між Сінгапуром і Ньюарком (США) протяжністю 15 345 кілометрів тривав 18 годин 50 хвилин.

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Dreamliner

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Джерело: theguardian
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