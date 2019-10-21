Не туристична Іспанія з висоти пташиного польоту: захопливі фото

Талановитий фотограф показав вражаючу Іспанії з висоти, яку навряд чи колись змогли відкрити для себе мандрівники. А все тому, що на знімках не туристичні центри, а сільськогосподарські угіддя, які нагадують картини Пікассо та Далі.

Знайомтесь, Мілан Радисик (Milan Radisics) – 50-річний угорський фотограф, художник та дизайнер, який народився та виріс у колишній Югославії, а зараз мешкає у Будапешті. Його завжди цікавила взаємодія природи та людини, тому не дивно, що талант привів фотографа до багатьох публікації у National Geographic, а також створення особливого проєкту WATER.SHAPES.EARTH (Вода. Форми. Земля), у рамках якого він з кількома ентузіастами досліджує світ та показує його з висоти пташиного польоту.

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Винятком не стала і Іспанія з її колоритними сільськогосподарськими угіддями, які з висоти нагадують полотна відомих митців.

"Безумовно, навіть місцеві фермери не знають, з яких абстрактних речей сформувалась їхня робота, оскільки це видно лише з неба. Після довгих годин дослідження та перегляду супутникових карт я зумів обрати найцікавіші локації. Згодом на місці я зняв їх у найкращому світлі", – ділиться Мілан.

Джерело фото: https://water.shapes.earth

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