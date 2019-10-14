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Встановлено новий рекорд у жіночому марафоні

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Бріджид Косгеї - фото 1
Бріджид Косгеї / nogibogi

Кенійка Бріджид Косгеї пробігла Чиказький марафон за 2:14.04. Попередній рекорд тримався аж з 2003 року!

Кенійська бігунка Бріджид Косгеї виграла Чиказький марафон (42,2 км) з результатом у 2:14.04, встановивши новий світовий рекорд.

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Попередній рекорд був встановлений у 2003 році британкою Поле Редкліфф, яка пробігла марафон за 2:15.25.

Встановлено новий рекорд у жіночому марафоні - фото 361452

Зазначимо, що днями олімпійський чемпіон 2016 року кенієць Еліуд Кіпчоґе такожпобив світовий рекорд, пробігши марафон з результатом 1 година 59 хвилин 40,2 секунди. Такий результат 34-річний атлет показав у суботу, 12 жовтня, у Відні. Однак, рекорд не може бути ратифікований, оскільки захід проводився не під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Встановлено новий рекорд у жіночому марафоні - фото 361453

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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