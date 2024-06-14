Встановлено новий рекорд швидкості серед електромобілів

Японо-італійський гіперкар Aspark SP600 встановив новий рекорд серед електромобілів. Він досягнув швидкості 438 км/год.

Японський гіперкар Aspark SP600 став найшвидшим електрокаром у світі. Про це пише видання УкрАвтопром.

Цікаво: Дивіться, як голова Toyota потрапив в аварію та перевернув GR Yaris

Заїзд пройшов у німецькому Папенбурзі, а пілотував авто Марк Бассенг – екс-чемпіон світу у гонках FIA GT1. За чутками, у тачки чотири електромотори на 2012 к.с., але офіційно це поки що не підтверджують.

Колишній рекорд (412 км/год) з 2022 року утримував хорватський електрокар Rimac Nevera, проте результати двигуна внутрішнього згоряння поки не перевершили: наприклад, Bugatti Chiron Super Sport 300+ може розганятися до 490 км/год.

Гіперкар Aspark SP600

До слова: Простояв на стоянці 28 років: нове життя подарували крутому Ferrari 512 BB