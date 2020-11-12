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Встановлено новий рекорд Гіннесса зі штовхання авто: круте відео
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Новий світовий рекорд зі швидкості штовхання автомобіля на милю встановили у Фінляндії. Місцевому IT-фахівцю Юссі Калліоніемі і його 2,1-тонному Saab вдалося подолати 1609,34 метра за 13 хвилин і 26 секунд і побити попередній рекорд приблизно на дві хвилини.
Для встановлення рекорду 47-річний Калліоніемі вибрав власний автомобіль – Saab 9-7x 2006 року випуску, якому дав прізвисько Röhkö через звук запуску мотора, який нагадує гарчання. Попередній рекорд протримався 11 років: він належав хорвату Маріо Млінарічу, який штовхнув 1,9-тонний автомобіль на милю за 15 хвилин 21 секунду.
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Калліоніемі називає процес штовхання складним "пазлом", що складається з безлічі факторів. За його словами, потрапити до Книги рекордів йому допомогла не груба сила, а регулярні тренування, що навчили його правильно розраховувати енергію.
Фінн зазначив, що існують тільки два способи досягти потрібної потужності: або збільшити власну силу, або зменшити опір. Для вирішення останнього завдання він "взув" машину в нешиповані покришки Nokian Hakkapeliitta R3 SUV з низьким опором кочення, які помітно полегшили штовхання.
Протягом усієї милі фахівці стежили за напругою м'язів рекордсмена за допомогою "розумного" костюма Myontec Oy зі спеціальними датчиками. За їхніми даними, він напружував м'язи не більше ніж на 40 відсотків від максимальної потужності, а пульс Юссі під час пікових навантажень досягав 164 ударів на хвилину.
При цьому максимальна швидкість, якої досягла машина, склала 10,4 кілометра на годину. Примітно, що раніше фін мав серйозні проблеми зі спиною – про рекорд він задумався під час курсу реабілітації торік.
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