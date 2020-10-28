Шалений Рекорд Гіннеса: китайця обліпили десятками кілограм бджіл

Рекордсмена покрили кількома тисячами комах і перетворили в "живу статую" з бджіл. Відео з'явилося на офіційній сторінці Guinness World Records в Facebook.

У Китаї на відчайдуха посадили 63 кілограми живих бджіл і зафіксували рекорд Книги Гіннесса. Рекордсменом став Жуан Лянмін з китайського міського округу Ічунь, провінція Цзянсі.

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На кадрах ролика видно, як на чоловіка без захисного костюма висипають кілька тазів з бджолами. Комахи повністю покрили Лянміна, перетворивши його у "бджолину статую".

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