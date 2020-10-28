Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Хелловін

Шалений Рекорд Гіннеса: китайця обліпили десятками кілограм бджіл

  • 44
Шалений Рекорд Гіннеса: китайця обліпили десятками кілограм бджіл - фото 1

Рекордсмена покрили кількома тисячами комах і перетворили в "живу статую" з бджіл. Відео з'явилося на офіційній сторінці Guinness World Records в Facebook.

У Китаї на відчайдуха посадили 63 кілограми живих бджіл і зафіксували рекорд Книги Гіннесса. Рекордсменом став Жуан Лянмін з китайського міського округу Ічунь, провінція Цзянсі.

І ще: На 3D-принтері видрукувати найменший у світі корабель: фото

На кадрах ролика видно, як на чоловіка без захисного костюма висипають кілька тазів з бджолами. Комахи повністю покрили Лянміна, перетворивши його у "бджолину статую".

Читайте також: Oreo побудувала укриття для свого печива на випадок апокаліпсису

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чоловіча фланелева сорочка: 20 комфортних моделей для дому, роботи та подорожей
  • 25 жовтня, 19:21
  • 141
Тобі личить костюм Єви: гола Настя Каменських спричинила фурор у мережі (фото 18+)
  • 24 жовтня, 21:21
  • 76496
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 453
Загрузка...
Новини