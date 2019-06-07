Встановлено межу фізичної витривалості людини

Команда антропологів, очолювана Германом Понтцером з Університету Дьюка (США), встановила межу фізичної витривалості людини. Йдеться про ту межу, після якого тіло починає черпати енергію зі своїх жирових запасів. До експерименту залучили спортсменів.

Дослідження базується на вимірюванні BMR (basal metabolic rate) – ключовому показнику обміну речовин в організмі людини. До експерименту були залучені спортсмени. Під час роботи у всіх шести бігунів виміряли початковий показник BMR, після чого продовжували відстежувати їхній стан.

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В результаті було встановлено, що приблизно через 20 днів безперервних навантажень витрата енергії почала поступово знижуватися, досягнувши 2,5 BMR. Це служить ключовим моментом, коли організм починає спалювати калорії швидше, ніж отримує енергію з їжі. Це і було визнано межею людської активності.

Досягнувши піку, організм починає "заряджатися", використовуючи свої власні жирові запаси. При цьому також вдалося встановити, що вагітні жінки за показником витривалості близькі до професійних спортсменів.

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