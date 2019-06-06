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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Ось чому здоровий сон не варто ігнорувати

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Лягати спати бажано в один і той самий час - фото 1
Лягати спати бажано в один і той самий час

Сон у різну пору доби на 27% збільшує ймовірність появи зайвої ваги та підвищеного тиску. До такого висновку прийшли американські вчені з Brigham and Women's General Hospital.

Порушення регулярності сну може істотно підвищити ризик розвитку метаболічних розладів на кшталт високого рівня цукру в крові, ожиріння, гіпертонії та діабету. Нове дослідження показало, що важливо не просто отримувати 7-8 годин сну щодня, але і спати в один і той же час.

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Порушення регулярності сну надає такий же негативний вплив на наш організм, як і його дефіцит. Регулярний сон в один і той же час запобігає не тільки метаболічні проблеми, він забезпечує додатковий захист від депресії і зміцнює здоров'я серця, як вважають автори дослідження. Циркадні ритми при нормальному їх функціонуванні дозволяють нам прокидатися і занурюватися в сон за допомогою змін гормонального рівня.

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Відомо, що безсоння збільшує ризик діабету, а все тому, що воно впливає на вироблення інсуліну в організмі. Цей гормон допомагає імунній системі нормально функціонувати та розщеплювати глюкозу, що перетворюється на енергію. Однак порушення регулярності сну призводять до меншого виробленні інсуліну та скупчення цукру в крові.

Спостереження за участю 2 000 чоловіків і жінок у віці від 45 до 84 років показали, що навіть ті люди, які сплять по 8 годин на добу, але роблять це без дотримання нормального графіка відпочинку, стикаються зі збільшенням ризику гіпертонії й ожиріння.

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Джерело: Medikforum
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