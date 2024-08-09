Французька легкоатлетка зробила пропозицію своєму коханому на Олімпіаді-2024

Французька спортсменка вирішила не чекати на перший крок від хлопця. Легкоатлетка Аліс Фіно зробила пропозицію своєму коханому після забігу на 3000 м із перешкодами на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Олімпійські Ігри часто дарують історії, які пов'язані не лише з результатами змагань. Однією з таких подій став вчинок французької бігунки Аліс Фіно.

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33-річна спортсменка фінішувала четвертою у забігу, встановивши рекорд Європи. Потім вона підійшла до свого хлопця, який спостерігав за виступом із трибун.

Фіно спершу на радощах обійняла його, а потім пішла на приголомшливий крок: вона стала на одне коліно та запропонувала одружитися на ній. Отримавши "так", Аліс Фіно була на сьомому небі від щастя.

Мені не подобається робити щось, як усі. Він ще не зробив мені пропозиції, і я подумала, що, можливо, цей крок залежить від мене. Сказала, що зроблю це, якщо пробігу менше ніж за дев'ять хвилин. Це моя щаслива цифра, тому що ми разом уже дев'ять років... Я вручила йому шпильку, на якій було написано: "Кохання в Парижі", – повідомила Фіно.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх-2024 у Парижі беруть участь 10 714 спортсменів. Це менше, ніж під час попередніх Ігор Токіо – 11 092. Україну в Парижі представляють 140 спортсменів у 26 видах спорту.

Alice Finot en los 3000 con obstáculos quedó en cuarto puesto, récord de Europa y pidió la mano de su novio... una francesa chingona!#Paris2024 #OlympicGames #LCDLFMX2 #Monterrey #AliceFinot pic.twitter.com/xgMxTMSeR1 — Jose Manuel Flores (@tw_jmf) August 7, 2024

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