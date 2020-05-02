Марго Роббі і Скарлетт Йоханссон узяли участь у кумедному флешмобі: ефектне відео

Instagram-флешмоб зі стійкою на руках і футболкою, розпочатий Томом Холландом, здається дитячим лепетом у порівнянні з тим, що влаштували в тій же соціальній мережі Марго Роббі, Скарлетт Йоханссон, Кемерон Діас, Холлі Беррі, Флоренс П'ю, Дрю Беррімор, Розаріо Доусон, Зої Салдана і багато інших.

Вони буквально розгромили Instagram своїм челенджем під назвою Boss B**** Fight.

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Коротко його суть можна описати так: чий удар буде сильніший, винахідливішим і чиє падіння феєричніше. Напрошується заклик "Не повторювати! Небезпечно для здоров'я", оскільки всі трюки в відео виконані професійними актрисами та каскадерами.

Старт цій максимально видовищній естафеті поклала Зої Белл, актриса і каскадер, серед найбільш відомих робіт якої "Ксена – принцеса воїн" і "Убити Білла". Починається 5-хвилинний ролик досить мило: Зої сидить на дивані з книжкою і каже, як їй нудно, але раптом їй на думку спадає ідея – не найбільш очевидна, але результат вражає! Відео за 17 годин зібрало вже понад 2,5 мільйона переглядів, і ми впевнені, це тільки початок.

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