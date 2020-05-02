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Канадець програв 500 тисяч доларів у Чувачі та звернувся до суду за справедливістю
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Едмунд Марк Хупер з Квебека (Канада) програв 517 000 доларів Мішелю Праймо ще у січні 2011 року у популярну і дуже просту гру "Чувачі". Щоб оплатити борг, йому довелося закласти будинок. Але тепер суд списав його борги.
За законами Квебека, ставку можна робити тільки на результат діяльності, "що вимагає умінь або фізичних зусиль". Скажімо, на кінні перегони або результати баскетбольного матчу можна. А ось на те, що визначається випадком, – ні! Крім того, ставка не повинна бути надмірною.
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По суті, апеляційний суд повинен був вирішити, чи потребує відома у всьому світі і дуже проста гра "Чувачі" якоїсь майстерності, або тут все будується на везіння.
У суді першої інстанції, який відбувся у 2017 році, суддя Шанталь Шатлен постановила, що гра "Чувачі" за певних обставин може вимагати від учасників певних навичок. Зокрема, на її думку, важливі "швидкість виконання, спостережливість і стратегічне мислення".
Таким чином, ця дитяча розвага була фактично оголошено видом мистецтва (у широкому сенсі) або майстерності. А значить, канадські закони дозволяли партнерам робити ставки та вимагати свій виграш. Але при цьому суддя Шатлен визнала, що розмір ставки був занадто великим для такої гри, і тому оголосила договір недійсним.
Апеляційний суд у квітні 2020 року залишив у силі це рішення.
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