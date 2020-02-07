Всі щасливі місця: трейлер нового фільму від Netflix

У мережі з'явився трейлер до підліткової драми "Всі щасливі місця" (All the Bright Places), де головну роль виконала Ель Феннінг. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix оприлюднив трейлер до нового драматичного фільму "Всі щасливі місця" (All the Bright Places), дата виходу якого запланована вже на 28 лютого на самій платформі.

І ще: Посіпаки: Становлення лиходія: вийшов український трейлер мультфільму

Сюжет базується на однойменному бестселері Дженніфер Нівен і розповідає про двох закоханих підлітків. Життя у юному віці й так не солодке, а головні герої ще й страждають від психічних розладів, що лише ускладнює будь-які стосунки. У головних ролях: Ель Феннінг (Чаклунка) та Джастіс Сміт (Детектив Пікачу).

Всі щасливі місця, дивитись трейлер фільму онлайн:

Читайте також: Кінопрем'єри лютого 2020: найкрутіші нові фільми, які вийдуть у прокат