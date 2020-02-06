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Посіпаки: Становлення лиходія: вийшов український трейлер мультфільму

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Посіпаки: Становлення лиходія 2020 - фото 1
Посіпаки: Становлення лиходія 2020 / geektyrant

У мережі з'явився дубльований український трейлер другої частини анімаційного фільму Посіпаки. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі B&H Film Distribution Company.

Новий трейлер став першим повноцінним роликом до мультфільму Посіпаки: Становлення лиходія. Режисером картини став Кайл Балда. В український прокат мультфільм вийде 2 липня 2020 року.

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У новій частині мультфільму розповідається про те, як ще юний Грю з Нікчемного Я, мріє стати найбільшим лиходієм у світі.

Посіпаки: Становлення лиходія – дивіться трейлер українською онлайн:

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Джерело: youtube
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